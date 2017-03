Les producteurs locaux au salon de l'agriculture

Tout le monde n'avait pas le sourire au Salon de l'agriculture. Michel Curutchet producteur avicole à Arnabar est revenu sur sa situation compliquée. Cela fait 15 ans qu'il se rend au salon mais cette année 2017 est particulière avec la grippe aviaire et l’abattage de volailles dans les Landes. Dans son cas, il n'aura plus de canard de mai à septembre et devra donc mettre ses employés au chômage technique.

"Je pourrais travailler avec des canards de l'est, mais je ne le ferai pas car pour moi la qualité de mes produits est primordiale". Le sénateur Jean Jacques Lasserre a tout de même évoqué la mise en place d'un dispositif dans les cas ou l'Etat tarderait à indemniser la filière. Michel Currutchet pourrait donc bénéficier de cette aide.

Au stand de la Confédération paysanne, le moral n'était pas au beau fixe non plus. Le trait fatigué, le regard trouble, Mikel Iribarren s'est fait un instant le porte-parole des agriculteurs désabusés. "Ici on voit bien que de plus en plus de jeunes agriculteurs votent Front National". En effet, selon une dernière enquête du Cevipof pour Le Monde, Marine Le Pen obtiendrait 35% des intentions du vote agricole alors que seulement 19,5% des agriculteurs avaient voté pour elle en 2012.

Malgré un contexte économique difficile, il y avait des producteurs avec le sourire au salon de l'agriculture. Parmi eux, Jean-Baptiste Loyatho de Gamarthe qui a obtenu la médaille d'argent pour son jambon. Côté boisson la bière Iepa d'Akelarre s'est doté de la médaille de bronze. En fromage, pour l'Ossau-Iraty laitier AOP, la médaille d'argent est allée à Esquirou de la fromagerie des Chaumes de Mauléon, et le bronze pour Agour d'Hélette.

Ambiance festive

Vu les chiffres délivrés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Morvan, d'autres médailles sont à espérer pour les producteurs basques, et certaines ont déjà été décernées. En effet, le département représente 5% des participants en termes de produit inscrits aux concours du salon. Au total, il y en a 250 seulement pour le Pays Basque.

Une large palette d'hommes et de femmes politiques du département étaient présents au côté des producteurs au salon de l'agriculture. Jean-Jacques Lasserre, Jean Lassalle, Frédérique Espagnac, Collette Capdevielle, Max Brisson... tous ont eu le même discours comme quoi "il est important d'être ici". Un apéritif au stand de la Coram a également réuni toutes ces personnes autour d'un verre et de plats de charcuterie de producteurs locaux bien entendu. Accompagnée de musiciens, Collette Capdevielle y a notamment chanté des chants en basque, et de bon cœur.