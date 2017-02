Bizi ! va reprendre le fauchage de chaises

Hier, lundi, le mouvement Bizi ! a envoyé une lettre à toutes les agences BNP de la côte basque. Elle annonce une reprise des actions de dénonciation des agissements de la banque à qui elle reproche l’évasion fiscale. Après le procès de Jon Palais, le 9 janvier dernier à Dax, un second "faucheur de chaises" doit être jugé le 11 avril, à Bar le Duc : Florant Compain, des Amis de la Terre-France.



La lettre a dabord vocation à demander aux responsables d'avertir leur personnel. Sachant que "comme par le passé, nos actions sont absolument pacifiques et non-violentes, et nos militant-e-s profondément respectueux-ses des salariés de la BNP" veut préciser Bizi !.



Mais le courrier veut aussi rappeler que, pour Bizi !, c’est la banque "qui devrait se retrouver sur le banc des accusés". Car la BNP-Paribas serait "la banque française qui réalise le plus gros volume des bénéfices dans les paradis fiscaux". Une "irresponsabilité sociale et écologique".



Entre novembre 2016 et début janvier, une centaine d’actions ont été réalisées dans des BNP.