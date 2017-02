Amnesty international dénonce une nouvelle fois l'état d'urgence

Dans son rapport annuel, publié le 22 février dernier, Amnesty international épingle une nouvelle fois l'Etat français. En cause, la restriction des droits fondamentaux dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le terrorisme, en particulier l’état d’urgence, décidé après les attentats djihadistes du 13 janvier 2015 et prolongé depuis.

De fin 2015 à fin 2016, seules 0,3 % des mesures liées à l’état d’urgence ont débouché sur une enquête judiciaire pour faits de terrorisme, dénonce-t-elle . "Au regard du droit international, sa prolongation est injustifiable" estime l'ONG.

26 personnes seraient toujours assignées à résidence dans le cadre de ce cette mesure, selon l'organistaion. Qui dénonce en outre l'interdiction régulière de manifestations et des rassemblements "violemment réprimés".

Pour Nicolas Krameyer, le responsable du programme liberté d'expression et défenseurs des droits humains pour Amnesty International, "en s'attaquant à nos droits, on s'attaque à notre sécurité, à notre vivre ensemble, et à la possibilité de faire société tous ensemble".

Pour consulter le rapport complet, c'est ici.