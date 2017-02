La Cimade cherche un logement pour une famille de migrants

La famille, venue de Mongolie, est arrivée en France en 2012. Déboutée une première fois du droit d'asile, la Cimade a poursuivi les démarches pour régulariser sa situation.

Les parents et leurs trois enfants sont actuellement logés à Bayonne et les enfants sont scolarisés dans cette même commune, deux en maternelle et une au lycée.

Il est possible de leur venir en aide en proposant un logement sur le BAB, gratuit ou bon marché, à compter du mois de juillet ou en envoyant des dons à La Cimade, 20 rue Lagréou, 64100 Bayonne.