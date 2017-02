Un pôle ressources musiques et danses traditionnelles en Iparralde

Une réunion de présentation du projet "pôle ressources musiques et danses traditionnelles en Iparralde" est organisée demain, samedi, à 10 h 30. Elle aura lieu salle Lapurdi, à Ustaritz.



Elle est organisée conjointement par le maire d’Ustaritz, Bruno Carrere, l’Institut culturel basque, la Fédération de la danse basque (IDB) et l’association Herri Soinu dans le cadre du festival Hartzaro. L'évènement animera la commune jusqu'au 28 février.

Le but du festival Hartzaro ? Revisiter le sens du Carnaval en Pays Basque en associant tradition séculaire et création artistique. Afin de transmettre ce patrimoine aux nouveaux habitants et aux plus jeunes.