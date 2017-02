Un forum sur le désarmement à Biarritz

"Nous considérons qu’il y a un avant et un après Louhossoa", déclare Christophe Desprez, du mouvement civil pour la paix Bake Bidea. "L’organisation armée ETA a délégué à la société civile la responsabilité du désarmement", insiste-t-il. "Un fait à la fois historique et inédit."



Michel Berhocohirigoin et Michel Tubiana , tous deux "artisans de la paix", donneront leur lecture de l’opération. Plus largement, ce forum, à visée pédagogique, interrogera le principe même du désarmement. "Il ne s’agit pas uniquement de rendre les armes. Le désarmement est un processus qui accompagne un accord de paix", explique Anaiz Funosas, présidente de Bake Bidea. C’est Véronique Dudouet, de la Fondation Berghof qui abordera cette question.



Le processus colombien à l'ordre du jour



Dans le contexte actuel, les organisateurs ont également souhaité inscrire à l’ordre du jour le processus de paix en Colombie. Désarmement et rôle de la société civile seront donc traités sous le prisme colombien avec la présence notamment de Enrique Santiago, conseiller juridique des FARC.

"Comment ne pas souligner le déplacement de François Hollande, sa rencontre avec un dirigeant des FARC et les déclarations très fortes en faveur de la paix qu’il a fait là-bas ?", interroge Christophe Desprez.

Le forum reviendra aussi sur le volet institutionnel du processus de paix, avec la présence de Jean-René Echegaray, président de la Communauté d’agglomération du Pays Basque. "Chacun doit jouer son rôle, la société civile, mais également les institutions."



Des tensions sont apparues dans la presse entre ETA et les élus du PNB de la Communauté Autonome Basque concernant le plan de désarmement proposé par le parti nationaliste. "Louhossoa a perturbé le nouveau panorama. Cela fait bouger les lignes et créé forcément une crispation", analyse Anaiz Funosas. "C’est aussi l’occasion de nouveaux ponts et un nouveau dialogue", conclut-elle.



Une pensée pour Koko Abeberry



Bake Bidea a également rendu un hommage appuyé à Koko Abeberry, décédé lundi. "Le processus de paix et les droits humains en général ont perdu un ardent défenseur."