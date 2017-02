Mattin Lerissa ou une voix séraphique

"L'amour du chant est quelque chose que nous partageons dans la famille." Voilà comment Mattin Lerissa explique le début et la raison de son parcours musical. A 17 ans, il vient d'enregistrer son premier disque, "Bidez bide" (de chemins en chemins), et enchaîne les représentations.

"A 12 ans, son potentiel était déjà énorme" explique sa professeure de musique au collège la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, Denise Olhagaray, "il n'avait pas peur de chanter en soliste lors de l'atelier chorale. Grâce à sa voix, Mattin a très vite gagné le respect de ses camarades de classe." Toujours selon sa professeure de musique, Mattin était même devenu LE "chanteur de la citadelle" et avait ainsi réussi à se construire une personnalité, une identité, à un âge que l'on qualifie souvent à tort de "bête".

En effet, Mattin Lerissa fait sensation le soir où il chante avec la chorale du collège, en première partie de Benito Lertxundi, en mars 2012, à Hendaye. Sa voix chérubine conquiert le public aussi naturellement que le temps passe. Et si le temps a passé depuis pour Mattin Lerissa, celui-ci n'a pas été exempt de succès et d'aventures.

Premier disque

Pendant et après ses années à La Citadelle, il commence à se produire seul en public. Organisateurs de kantaldi et de festivals le sollicitent sans discontinuité. Très vite, sa voix séraphique devient incontournable pour tous les amoureux de la chanson en Pays Basque Nord. En 2015, il participe au Haur Kantu Txapelketa et arrive en final.

Pour ce concours, Mattin avait choisi un chant d'Etxamendi eta Larralde, "Bidez-bide". Suite au Kantu Txapelketa, il l’enregistre et accroît encore plus son orat. Dès lors, il chante avec les plus grands tel Kalakan et Anje Duhalde, et rentre en studio à l'été 2016 pour sortir son premier disque, "Bidez-bide", dans lequel se trouve la chanson magnifique qu'Aguxtin Alkhat lui a composée : "Argia ilunean" (la lumière dans l'obscurité).

Mattin Lerrisa est donc un de ces chanteurs à écouter sans modération. Son premier album est toujours sur le marché. Le rendez-vous est donné le vendredi 24 février, à 22 h, à Ustaritz, en première partie d'Anje Duhalde. Une belle soirée en perspective.