Yannick Jadot retire sa candidature et soutient Benoît Hamon

A chaque jour son alliance. Après des semaines de tractations, Yannick Jadot a annoncé qu’il soutenait Benoît Hamon. « Ce soir, je retire ma candidature, c'est ce sur quoi voteront les électeurs écologistes", a déclaré Yannick Jadot au Journal Télévisé de France 2. Un vote électronique prévu de vendredi à dimanche.

Une annonce accueillie plutôt tièdement par Alice Leiciagueçahar, conseillère régionale EELV : « Je trouve vraiment très dommage qu’il retire sa candidature avant que les candidats n’aient voté. Je regrette également qu’il faille attendre cette négociation pour qu’on parle de lui, et pour qu’on parle d’écologie. J’espère vraiment qu’avec cet accord nos idées ne passeront pas aux oubliettes. Si nous nous rallions avec le PS, c’est vraiment pour des idées et des méthodes nouvelles, pas pour ce que nous avons pu voir pendant cinq ans ». Un sentiment et une inquiétude largement partagés par Sophie Bussière, secrétaire départementale EELV.



Frédérique Espagnac, conseillère régionale PS auprès d’Alice Leiciagueçahar et porte-parole de Benoît Hamon se veut beaucoup plus enthousiaste. « C’est une décision vraiment importante. Cela fait très longtemps que les Verts et les socialistes n’ont pas porté une candidature commune. Cela renforce nos idées, notre programme et donne évidemment une exigence beaucoup plus forte en matière écologique et environnementale ».



Yannick Jadot a par ailleurs invité le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à l'imiter en se retirant lui aussi de la course à l'Elysée. Un appel qui risque fort de rester lettre morte. Après une tentative manquée avec Benoît Hamont- aucun des deux n’y croyait vraiment- Jean-Luc Mélanchon souhaite à tout prix récupérer le leadership à gauche.