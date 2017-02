Trois raisons d'aller voir 'Bord de mère'

Après le succès de "Marie Bizarre brise la glace" l'an passé, la compagnie Etc ... art est de retour à Biarritz ce 7 mars, veille de la journée de la Femme. Voici trois bonnes raisons (liste évidemment non exhaustive) d'aller voir "Bord de mère", le dernier volet de leur triptyque consacré aux femmes.

Pour le kaléidoscope intimiste. Mère aimante, mère violente, mère étouffante, mère pygmalion, mère accablée, mère autoritaire, mère copine, mère irresponsable, mère castratrice, mère enfant, mère… sans enfant … "Bord de mère" ne s'interdit aucune figure, bien au contraire, et joue à rebours des schémas culpabilisants. "Parce qu’il n’existe pas un seul modèle, une seule façon de faire, une seule règle du jeu, pour être mère ou pour être fille".

Pour rire aux larmes. "Rions pour pouvoir questionner cette relation fondatrice ; rions pour désacraliser ces situations souvent extrêmes, parfois morbides, rarement tendres. Rions pour prendre de la distance face à elles, rions pour qu’elles ne nous dévorent pas." Pour ce faire, la pièce s’inspire des films à sketches italiens où plusieurs réalisateurs élaborent chacun une histoire différente. Impossible de s'y ennuyer.

Pour le style à la fois cru et très écrit. Donner à rire et également à penser, telle est la marque de fabrique de la compagnie. Cette pièce co-écrite par Frédérique Zahnd et Anne Monteil-Bauer ne fait pas exception. La première, enseignante-chercheure, intervient dans la revue Esprit et écrit une thèse "Sexe et spirituel dans le roman contemporain au tournant du XXIème siècle". La seconde, auteure, comédienne et metteure en scène est aussi fondatrice de l'association "Si, si les femmes existent". Deux auteures engagées à la plume foisonnante et décomplexée.

Mardi 7 mars, à 20 h30. Réservation conseillée au 06 79 43 63 54 ou à etc.art.diff@orange.fr.