Le pronostic vital d’Oier Gomez est engagé

Le détenu basque Oier Gomez est atteint d’un sarcome particulièrement agressif, le sarcome d’Ewing. Il est actuellement hospitalisé à la Pitié Salpêtrière, à Paris. L’attestation médicale des Hôpitaux de Paris souligne que "sa pathologie engage le pronostic vital et son état de santé requiert des soins médicaux et paramédicaux lourds : radiothérapie, chimiothérapie et kinésithérapie durablement incompatibles avec la détention. Une sortie d’hospitalisation et un retour en détention ne sont pas envisagés à court ou moyen terme".

Une demande de suspension de peine a été déposée par son avocate "afin que celui-ci puisse bénéficier des soins et d’un accompagnement adapté à sa tragique situation", précise le collectif de défense des prisonniers basques, Bagoaz. Son statut de détenu particulièrement surveillé (DPS) impose en effet un cadre particulièrement coercitif : surveillance, fouilles intégrales et visites restreintes.

"Ces conditions sont inadmissibles et empêchent clairement un suivi normal", estime Bagoaz qui dénonce "une situation extrêmement grave, inhumaine, intolérable". Lors de la mobilisation du 25 mars, initialement prévue autour des 27 ans d’incarcération de Xistor Haranburu, Jakes Esnal, Ion et Unai Parot, sera également demandée la libération immédiate des prisonniers basques gravement malades.

"Le manque de courage politique du gouvernement socialiste est inadmissible", dénoncent les militants.