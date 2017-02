Grippe aviaire : des communes basques en zone d’abattage

Le but des abattages préventifs est d’empêcher la progression du virus H5N8 dans les zones qui ne sont pas encore stabilisées. C’est-à-dire où la propagation de la grippe aviaire n’est pas encore contrôlée.

Les communes de Came, Sames, Guiche et Bidache, du fait de leur proximité avec les Landes, qui est le département le plus touché par le virus (171 communes touchées sur les 463 concernées), ont donc été placées en zone d’abattage préventif. Le ministère de l’Agriculture a publié, hier, mardi, une nouvelle carte indiquant l'évolution des zones réglementées dans le Sud Ouest.

Dispositifs d'appui



Stéphane Le Foll a annoncé un jour plus tôt que 360 000 palmipèdes "devront être abattus à titre préventif" dans les prochaines semaines, "afin de casser le cycle de diffusion du virus". Il promet que "des dispositifs d’appui aux sélectionneurs-avouveurs et aux éleveurs ayant dû stopper leur production seront mis en place". Les premières aides devraient être versées "au printemps".



Le ministre a insisté sur "la nécessité d’adapter le fonctionnement de la filière pour assurer sa durabilité face aux enjeux sanitaires et éviter une nouvelle crise". Il appelle alors l’Etat et la profession à "rapidement bâtir un pacte pour détailler les engagements à court, moyen et long terme pour garantir la pérennité de la production".

Le transport, le problème ?



Côté producteur, l’inquiétude grandit au Pays Basque. Comme chez Jean-Michel Berho, producteur de canard à Domezain, qui fait appel à un producteur de petits canards à Bidache. Faute d’avoir des informations très précises, il ne veut pas non plus s’alarmer.

Pour lui, "le problème [de la grippe aviaire NDLR] n’est pas lié aux oiseaux mais aux camions ». C’est donc « le transport lui même ". Une solution serait pour lui d’avoir des camions qui ont "peu d’interférences avec le milieu extérieur". Ce qui supposerait des " investissements lourds".