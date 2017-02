L'opposition contre Linky s'organise à Anglet

Un nouveau collectif anti-Linky s’est créé dans la ville d"Anglet. Dénommé CALA (Collectif anti-linky Anglet), il dénonce les méfaits de ce compteur de haute technologie.

Le collectif anti-Linky a lancé une pétition qui compte déjà plus de 200 signatures. Son but : interpeller le maire Claude Olive pour qu’il s’oppose à ces compteurs.

Mais pour l'instant, les réponses aux courriers envoyés par des membres à l'édile, à titre individuel, ne convainquent pas les opposants. Le Cala a donc demandé de rencontrer Claude Olive pour lui exposer ses arguments.

Des points négatifs

Pourquoi la Cala s'oppose à ces compteurs de haute technologie ? Selon le collectif, le Linky, qui mesure tous les appareils consommant de l'électricité en temps réel, présente des points négatifs. Il est très facile à pirater : n'importe quel individu s'y connaissant un peu en informatique peut y arriver et utiliser ces informations à des fin illégales et néfastes.

De plus, il dégagerait des ondes nocives et pathogènes pour l'organisme humain. Enfin, le porte-monnaie aussi en prendrait un coup car le compteur Linky augmenterait les factures d’électricité. Ultime reproche adressé à Linky : si, par malchance, il prenait feu, et qu’il provoquait un dégât quelconque, les assurances ne prendraient pas en charge les dommages occasionnés.