Oier Gomez, atteint d'un cancer, sur la liste de Jaiki Hadi

Hier, l’association Jaiki Hadi a fait savoir qu’un nouveau détenu gravement malade intégrait sa liste. il s’agit d’Oier Gomez Mielgo.

Incarcéré à la prison de Meaux, Oier Gomez avait été transféré à l’unité hospitalière de sécurité interrégionnale de la Pitié-Salpêtrière à Paris où un sarcome d’Erwig - une tumeur osseuse extrêmement agressive - a été diagnostiqué. Pour l’heure, il est toujours dans cette unité où il a débuté un traitement contre cette tumeur maligne avec métastases. Son avocate, maître Clara Rouget a déposé une requête en suspension de peine pour raisons médicales.

"Il y a cinq ans, ce jeune détenu avait déjà dû suivre un traitement similaire pour un premier cancer, le lymphome d’Hodgkin. A la suite de quoi on avait réussi à neutraliser sa maladie. Le cancer dont il souffre aujourd’hui est plus grave", explique Jaiki Hadi.

Ce sont désormais treize détenus gravement malades que l’association a intégrés dans sa liste en ce début d’année. Dont neuf qui préfèrent garder l’anonymat et qui souffrent de pathologie aussi graves : cancers, maladies dégénératives, psychotiques... Jaiki Hadi demande aux responsables sanitaires et aux autorités pénitentiaires et judiciaires de prendre des mesures.