Ils préparent le Salon de l'agriculture

Cette année, le Salon de l'agriculture de Paris se tiendra du 25 février au 5 mars. Comme souvent, des producteurs du Pays Basque Nord s'y rendront afin de faire connaître leurs produits. Parmi eux, Désiré Loyato, producteur bas-navarrais pour qui le salon n'est pas une nouveauté. Il sera présent au stand des Pyrénées-Atlantiques avec 9 autres producteurs de tout le département.

Désiré Loyato travaille principalement avec des brebis. 90% de sa production concerne l'Ossau Iraty. C'est d'ailleurs un de ses deux labels avec le label Bleu Blanc Cœur. Avec sa femme, ce producteur a une ferme de 25 hectares. Il souhaiterait agrandir son exploitation, mais celui-ci assure qu'il ne peut pas. Aujourd'hui, il est le propriétaire d'un troupeau d'environ 500 mères.

"Le salon de Paris me permet de voir où en est la concurrence et de faire la promotion de nos produits", ajoute Désiré Loyato. De plus, grâce à nos manex têtes noires et têtes rousses, nous faisons partie du CORAM, qui est le collectif des races locales de massif." En effet leur travail leur permet cette place dans le collectif, car "le CORAM c'est, une race, une région, un produit".

Loi Sapin

De son côté, Bernard Layre président de la FDSEA départementale insiste sur les produits de qualité mis en avant au salon de l'agriculture. Il se félicite de la loi Sapin qui n'autorise plus la grande distribution à donner les prix des produits fermiers. "Maintenant on remonte en amont et on voit le travail difficile des producteurs. Les grandes surfaces ne pourront plus brader les produits".

Jean Pierre Goiti, premier vice-président de la Chambre d'agriculture insiste sur le coté militant de l'édition du salon 2017. Crise de l'agriculture oblige, selon lui il est de plus en plus difficile de vivre de cette activité. "Il faut faire bouger les lignes, il en va de familles entières". De plus, il n'oublie pas les consommateurs. "Il faut que les produits de qualité soient accessibles aux populations locales".

Au total, il y aura 14 exposants sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. Coté bêtes, il y aura une cinquantaine d'animaux, des vaches laitières, des blondes d'Aquitaine, des pottok, des porcs, des brebis. Quelques éleveurs du département seront également présents, et à travers eux, comme chaque année, le grand public pourra découvrir le monde de l'agriculture.