Oscar Manutahi Temaru cherche parrainage au Pays Basque

Dans sa recherche de parrainages, Oscar Manutahi Temaru, maire de Faa’a et ancien président de la Polynésie française, a envoyé un courrier aux élus du Pays Basque. L'élu de Polynésie, adversaire politique de Gaston Flosse, avait annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle en janvier dernier.

Dans son courrier, il plante dès le départ le terrain politique sur lequel il se postionne et s'affirme indépendantiste. Il promet à ses compratriotes que, s'il obtient en Polynésie "une majorité non équivoque au premier tour", il portera ce résultat à l’ONU et procédera "à l’auto-proclamation de notre Souveraineté".

Oscar Manutahi Temaru, entré en politique en 1977, assure à ses futurs parrains d'être "le fidèle porte-parole des aspirations propres" à chaque territoire. A ce jour, il comptabilise 465 promesses de parrainage dans 18 départements et collectivités. Le dépôt officiel des parrainages auprès du Conseil constitutionnel démarre le 23 février et se termine le 17 mars à 18 heures.

Son entrevue à Mediapart :