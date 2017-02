Ahetze : les parents de l'ikastola manifestent devant la mairie

Leur but était d'interpeller le maire, Philippe Elissalde, sur "l'attitude de la mairie d'Ahetze envers notre association et plus précisément envers les enfants de notre ikastola", ont expliqué les parents.

Ils reprochent aux élus de la majorité de la commune de refuser "catégoriquement à venir en aide financièrement" à l'association. Et ce, malgré "un nombre croissant d'élèves ahetzar".

Le maire est venu à la rencontre des parents d'élèves en colère pour discuter avec eux.