Le collectif Etxarri appelle à la mobilisation le 25 février

Le collectif Etxarri veut maintenir la pression pour que le site de l'AFMR redevienne "un outil au service du public". Il organise donc une manifestation devant son entrée et une journée festive le samedi 25 février prochain dès 10h30. A la clef, soupe, talo et buvette au mur à gauche d'Aroue, et de kantaldi avec Pil-Pil Kuntzulu eta konpainia.

Le mouvement veut affirmer à nouveau son profond désaccord avec la façon "dont le président, Barthélémy Aguerre, et la direction de l'AFMR ont liquidé, dans la précipitation et le secret, un lieu de formation qui a tant compté pour le Pays Basque intérieur."

Et de reprocher à certains "élus locaux, dont Bernard Casabonne, maire d'Etcharry, d'avoir livré ce site à la Fraternité St Pie X, déjà installée à Domezain, se rendant ainsi complices de l’infiltration de ce courant visant à détruire l’idée de république et la démocratie."

Cette manifestation sera la seconde après celle du 10 septembre à Saint-Palais. La pétition a déjà réuni 2 700 signatures.