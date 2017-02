"Azken Itzulia" se met en scène à Ainhoa

Les Chimères présenteront "Azken Itzulia", le dernier rayon, une pièce de Joël Jouanneau pour la première fois traduite en langue basque, à la salle Elkartetxe d'Ainhoa, à 17 heures.

Mais avant, à 14 heures, c'est un parcours théâtralisé (1) en euskara que la compagnie organise. En écho à la création d'"Azken itzulia", le Théâtre des Chimères a imaginé, avec un groupe d'enfants et d'adultes d'Ainhoa et de Donostia, ce parcours dans les rues et salles d'Ainhoa avec des témoignages, des scénettes et une exposition sur le thème de la bicyclette et de la transmission. Le parcours, qui durera 90 minutes, débutera à 14 heures.

Histoire de transmission

Mise en jeu par Jean-Marie Broucaret et Catherine Mouriec, "Azken Itzulia" évoque la course en vélo du vieil Aldébaran et son enfant de sept ans, un enfant caché jusqu’à ce jour. Voilà nos deux cyclistes partis pour une randonnée. Assurer le train, prendre le relais, s’abriter du vent, se ravitailler. La course prend l’allure d’une initiation.

Le dispositif scénique, dépouillé, ouvrira un chemin tourné vers l'apprentissage de la vie. Une piste d'envol des rêves. Deux bicyclettes, bien sûr, sont symbolisées… Et deux comédiens : Txomin Héguy, Aldébaran, et Patxi Uzcudun, l’enfant.

Un musicien, Jesus Aured, présent sur le plateau, rythmera, notamment à l’accordéon, la promenade épique des deux héros. Il accompagnera les chants qui la ponctueront, les didascalies étant mises en chanson.



(1) Parcours tout public à partir de 8 ans. Gratuit mais réservation obligatoire au 06 35 16 25 91 (jauge limitée 30 personnes).