Alzheimer : un accueil de jour à Biarritz

Régine Daguerre, médecin et élue abertzale en charge du projet s'anime à son évocation. Le centre d'accueil de jour qui ouvrira ses portes à Biarritz d'ici la fin de l'année pourra prendre en charge douze malades d'Alzheimer ou troubles apparentés. "C'est le fruit d'un travail d'équipe", livre-t-elle. Centre d'action sociale, établissement pour personnes âgées Notre Maison, chacun a apporté sa pierre à l'édifice.

"Le but est de retarder au maximum la progression de la maladie, de permettre aux patients de rester le plus longtemps possible en contact avec la réalité". Et ainsi de repousser de quelques mois, voire de quelques années, le départ du domicile pour un Ehpad médicalisé.

C’est aussi l’occasion de rompre l’isolement, de maintenir du lien et de stimuler les fonctions cognitives pour les malades. Diverses activités sont proposées en ce sens : peinture, expression corporelle, relaxation, chant ...

Ne pas oublier les aidants

Mais cet accueil est aussi, insiste-t-elle "un soutien aux aidants", ces proches qui parfois aspirent à un moment de répit. C'est à eux que Régine Daguerre pense quand elle souhaite mettre en place à terme le "baluchonnage". Le concept vient du Québec, explique-t-elle. Durant quelques jours, le malade est pris en charge chez lui jour et nuit par des personnels formés, les "baluchonneurs" ou "baluchonneuses". Se faire aider pour mieux aider, en somme.