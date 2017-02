La CAPB s'oppose aux chercheurs d'or

Après avoir réuni son conseil exécutif le 14 février, Jean-René Etchegaray, le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque, a transmis hier au ministère de l'Economie, un avis défavorable dans le cadre de la consultation sur le permis exclusif de recherches dit "permis Kanbo".

Le président insiste dans le courrier envoyé au ministère sur "l’impact que ce projet pourrait avoir sur l’agriculture, en termes d’image vis-à-vis des produits d’Appellation d’origine protégée et de concurrence foncière" et "les possibles risques de pollution engendrés par les opérations de recherche et extraction d’or et de substances annexes susceptibles de nuire à la qualité des eaux, enjeu majeur pour le Pays Basque."

Une délibération sera soumise au prochain conseil communautaire le 24 février prochain invitant les élu(es) à se prononcer contre la délivrance de ce permis. La consultation publique elle s'achève le 17 février.