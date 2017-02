Euskara : ira, ira pas

L'info s'est répandue comme une traînée de poudre en fin de semaine dernière. L'abertzale Peio Claverie (EH Bai) a été choisi par Jean-René Etchegaray pour mener la politique lingusitique au sein de la Communauté Pays Basque. L'enjeu est de taille, le délégué devenant également le président de l'Office public de la langue basque.

Les téléphones s'affolent. Certains estiment qu'il n'est pas le mieux placé pour porter ce dossier. D'autres alertent : on ne le ménagera pas parce qu'il est de la maison. Sous-titre : il faudra se montrer à la hauteur. Finalement, il refuse.

"En me nommant, on envoyait un mauvais signal, y compris dans le monde abertzale, explique-t-il. Tout le monde nous regarde sur ce dossier. Il faut donc un élu de poids, maire et vice-président de l'agglo". C'est effectivement ce qu'avait défendu Batera et Eh Bai dès le départ. "La vraie raison est qu'il ne voulait pas prendre de coups", entend-on néanmoins.

Beñat Arrabit, un excellent choix

La figure de Beñat Arrabit, maire PNB de Saint-Martin-d'Arrosa s'est alors imposée. Pour Peio Claverie, c'est un excellent choix. Idem pour Jean-René Etchegaray qui voulait un euskaldun. "Le dossier est entre de très bonnes mains", assure le président de l'institution.

"C'était à un abertzale de prendre cette délégation, tranche de son côté Beñat Arrabit pour qui "il aurait été très malvenu de refuser". L'officialisation, ce sera difficile, estime ce dernier. Pour autant, il se dit "motivé et déterminé" à mener une politique linguistique audacieuse. "Nous au PNB, nous sommes dans la construction, pas dans la revendication", lance-t-il dans un clin d'œil.

* Politique linguistique (basque et gasconne)