Vacances scolaires : Hendaye fait son cinéma

Samedi 18 février à 14 heures : Atelier "Spécial Effets" animé par l'association Les Grands Espaces. Le but ? Comprendre les effets spéciaux au cinéma et participer à un tournage. Un atelier de 45 minutes suivi de la projection de Lego Batman, le film. A partir de 6 ans.

Mardi 20 février à 15 heures : Ciné goûter. Le gouter sera offert après la projection du film d'animation norvégien "La grande course au fromage" . "Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course au fromage opposant son village natal au village voisin, il voit l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai champion. Emporté par son enthousiasme, il n’hésite pas à parier sur la victoire de son équipe, ni à mettre en jeu la maison de son ami Féodor.A partir de 5 ans.

Mercredi 22 février à 15 heures : Autre ciné goûter autour de "Tous en scène", le Zootopie d’Universal. "Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant". A partir de 6 ans.

Vendredi 24 février à 20h30 : Pour les plus grands, une soirée Horreur avec les projections de Friend Request et de Rings. Tarif soirée : 8 euros. Interdit au moins de 12 ans.

Renseignements : lesvarietes@hendaye.com.