Formation à la gestion des arbres et des haies dans les fermes

La Commission Syndicale du Pays de Cize et Euskal Herriko Laborantza Ganbara, en partenariat avec l'association Bocage Pays Branché, proposent une formation pour identifier les modes de gestion adaptés à votre ferme. Une bonne gestion des haies permet en effet de faire rimer entretien et valorisation économique.

Les thèmes abordés seront : le rôle des haies dans les fermes et le paysage ; les techniques d'entretien, de gestion et de valorisation des haies en fonction des objectifs des paysans (protection du troupeau, production de bois énergie, ressources alimentaires pour le bétail, rôle environnemental) ; et le matériel existant pour faciliter l'entretien et la valorisation des haies.

La formation, ouverte à tous, est animée par Etienne Berger, technicien de l'association Bocage Pays Branché. La matinée aura lieu en salle. Une sortie sur le terrain est prévue par la suite.

Inscriptions : Joana Hoqui, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, 05 59 37 18 82, joana@ehlgbai.org ; Emilie Chomard, Commission Syndicale du Pays de Cize, 06 85 20 73 36, emiliechomard-docobcize@orange.fr.