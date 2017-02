Département : la gauche ne votera pas le budget

Les élus d'opposition ont d'ores et déjà annoncé "ne pas voter pour" le budget primitif du Conseil départemental ce jeudi. Ils s'en expliquent.

Des finances finalement saines

"L'exécutif fait état d'un excédent de 29 millions d'euros dans son compte administratif de 2016", pointe Marie-Pierre Cabanne, chef de file du groupe d'opposition. Selon elle, cela relève d'un choix politique inadéquat, "la cagnotte".

"En reprenant le Département en 2015, cet exécutif a assuré qu'il était en quasi cessation de paiement. Cela vient démentir radicalement cette affirmation", assène Henri Etcheto. Pour la gauche, les "119 millions d'euros enregistrés au titre des droits de mutation", à savoir le produit de la fiscalité sur les ventes immobilières viennent largement compenser les baisses de dotation de l'Etat. "Et pourtant les coupes budgétaires sont justifiées par un besoin de redressement".

Une action sociale sacrifiée

Prévention spécialisée à destination des jeunes en difficulté, lieux de rencontres et d'accompagnement (LRA) pour les chômeurs de longue durée, aides aux agriculteurs. Selon eux, ces publics sont les laissés-pour-compte de l'institution alors même que la solidarité est sa compétence prioritaire.

Et si la majorité a d'ores et déjà annoncé une refonte de son modèle social, le groupe d'opposition exige "une clarification immédiate" de son contenu. Il fustige une communication biaisée sur la proximité de l'usager : "pour l'instant on ne voit rien venir, c'est le grand flou".

Des domaines non définis comme prioritaires par la loi pris en charge

"Monsieur Lasserre ne veut pas intégrer que le Département n'a plus la compétence économie. Alors on trouve des biais pour financer ce qui ne relève plus de sa compétence".

Dans leur viseur, les aides aux entreprises (476 000 euros), le soutien à l'UPPA (271 000 euros), à la Cité de l'Océan (400 000 euros) ou autre Tour de France (300 000 euros), énumère Marie-Christine Aragon.

Une aide aux territoires jugée suspecte

Cette année, elle ne pourra être attribuée aux intercommunalités, "meilleurs garantes des projets partagés", regrettent-ils. Là encore, ils dénoncent un flou dans les critères d'attribution de cette enveloppe. "Il y a un risque clientéliste à l'aune des sénatoriales", estime Juliette Brocard. A noter, Jean-Jacques Lasserre, président du département et sénateur, ne s'est pas officiellement déclaré candidat.