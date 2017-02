Apprentissage : le mois de la collecte

Les entreprises ont jusqu’au 28 février prochain pour s’acquitter de leur taxe d’apprentissage. Elles doivent verser 0,68% de leur masse salariale afin d’abonder au budget global qui permettra à des milliers de jeunes de poursuivre une formation technologique ou professionnelle et d’entrer dans la vie active, un diplôme en poche.

A la veille de cette collecte, les courriers ont afflué dans les boîtes aux lettres des entreprises. Organismes collecteurs et centres de formation ont lancé leur campagne pour se rappeler à leurs bons souvenirs, voire les informer de leur existence pour les derniers venus sur ce grand marché.

La collecte de la taxe d’apprentissage était jusqu’à présent l’apanage des chambres consulaires : chambres de commerce, d’agriculture ou des métiers. Mais de nouveaux organismes collecteurs viennent de faire leur apparition cette année : ceux qui récoltaient la seule taxe professionnelle peuvent désormais poindre le nez sur la récolte de la taxe d’apprentissage. Et ils ne manquent pas d’agressivité commerciale.

A l'échelle régionale et locale

Mais ce n’est pas le seul changement opéré. Depuis 2015, dans un souci de rationalisation engagé par la loi, les chambres consulaires de chaque région se sont regroupés au sein d’un même organisme collecteur. En Aquitaine, ce dernier a pris le nom d’Octa. "Dans le cadre de la loi NOTRe, avec l’apparition de la Nouvelle Aquitaine, l’Octa a fusionné avec ses homologues de Poitou-Charentes et du Limousin, explique Vanessa Florence, en charge de la question au sein de la CCI de Bayonne. Il s’appelle Octana, chapeauté par la CCI de Bordeaux."

Pour autant, l’OCTANA s’appuie sur son réseau de chambres consulaires pour collecter la taxe professionnelle sur leur territoire respectif. "Chaque chambre gère sa collecte, reprend Vanessa Florence. L’année dernière, dans ce cadre nous avons traité 3800 dossiers, ce qui nous place seconde, juste après Bordeaux."

Depuis une vingtaine d’années, la CCI de Bayonne a mis en place un système qui la démarque des autres organismes collecteurs. Elle assure un service de sous-traitance auprès des cabinets comptables de son territoire afin de les soulager du fardeau des démarches et calculs à réaliser pour leurs clients.

"L’Octa avait traité 20 000 dossiers l’année dernière sur l’ex-Aquitaine et récolté ainsi 34 millions d’euros." D’un côté 51% de cette somme ont été reversés, comme la loi le demande, à la Région. Chaque région qui a la compétence apprentissage redistribue son enveloppe en fonction de sa politique et des besoins de son territoire.

La Nouvelle Aquitaine d’ailleurs est devenu un territoire pilote, avec d’autres régions, pour reculer l’âge des apprentis à 30 ans. Hier, elle a voté son budget primitif 2017 où elle a inscrit 226,3 millions d’euros en faveur de l’apprentissage. Entre autres actions à son programme : la construction rénovation des CFA et l’expérimentation du relèvement à 30 ans de la limite d’âge.

Nouvelles formations

Ce qui n'est pas reversé aux régions (49%) est redistribué par les organismes collecteurs aux centres de formations. C’est ainsi que la CCI de Bayonne a réinjecté sur son territoire un million d’euros.

Les centres de formation sont dûment habilités et enregistrés par les autorités publiques. La redistribution se fait selon les formations que les entreprises ont choisies et fléchées sur leurs déclarations. 26% de la taxe d'apprentissage seront utilisés pour financer les formations par apprentissage, 23% pour financer les formations techniques et professionnelles...

Les formations agréées par les autorités sont multiples, du lycée Cantau à l’Académie du sport basque. Parmi les nouvelles formations cette année, le lycée Beñat Etxepare qui a lancé sa campagne auprès des entreprises basques.

"Pour cette rentrée 2016, au titre du bac pro technologique. L’année prochaine, la création des deux bac pro commerce et service de proximité au sein du lycée qui seront référencés par les autorités, nous ouvrira de nouveaux droits à bénéficier de financements dans le cadre de la taxe d’apprentissage", explique Hélène Charitton, la directrice.