Trois questions à Frédérique Espagnac, nommée porte-parole de Benoît Hamon

Comme François Hollande en son temps, Benoît Hamon a exercé son sens de la synthèse dans la constitution de son équipe de campagne. A deux différences près. Lui s'en défend : "Ce choix n’est pas dû au hasard mais il ne répond pas à des critères de dosage politique", déclare-t-il au Lab d'Europe 1. Point non plus de poids lourds du PS ou du Gouvernement autour de lui, mais plutôt des seconds couteaux.

Sur le plan local, le choix de la hollandaise Frédérique Espagnac a de quoi rendre amers certains frondeurs : Pierre Chéret en premier lieu mais également Mathieu Bergé ou Sylviane Alaux, soutiens de Hamon de la première heure et qui avaient combattu en interne l'investiture de Frédérique Espagnac aux prochaines sénatoriales. Tous derrière Hamon ont-ils prôné. Et tous derrière Espagnac ?

Quelle a été votre réaction à l'appel de Benoît Hamon ?

Frédérique Espagnac : Je suis restée à distance de la primaire après le retrait du président. Je suis loyale et je respecte le vote des Français. La proposition de Benoît m'a surprise. J'ai accepté car il m'a paru important de veiller à l'unité de toutes et tous, en ne regardant pas que le passé, mais en co-construisant aujourd'hui et demain.

Et je vous rappelle que j'ai eu des combats communs avec lui, contre la déchéance de nationalité et l'article 2 de la loi Travail entre autres... Je garderai néanmoins ma liberté de parole.

Cette annonce a été immédiatement interprétée comme un signal de la part de François Hollande. C'est donc qu'il ne se tient pas tant à distance de la présidentielle… Et qu'il ne fait pas campagne en sous-main pour Emmanuel Macron ?

F. E : Le président ne fait aucune campagne en sous-main. Il a toujours placé l'intérêt général avant son intérêt personnel. J'ai accepté cette proposition après en avoir parlé avec lui. Son maître mot reste le rassemblement de toutes et tous, sa principale inquiétude une victoire possible du Front National qui serait terrible.

Vous avez travaillé sur le revenu universel avant que celui-ci ne devienne un sujet phare de la campagne. Quelle est votre position ?

F. E : J'ai en effet réalisé une mission pendant six mois au Sénat et remis un rapport sur le sujet. Nous avions préconisé une expérimentation pour les jeunes de 18 à 24 ans. Nous y travaillons à la Région [elle est aussi conseillère régionale, NDLR]. Il faut cependant avoir l'honnêteté de dire que nous ne pourrons pas le financer pour tous les Français. Je proposerai d'autres pistes à Benoît pour les femmes seules avec enfants et les agriculteurs ayant de faibles revenus.