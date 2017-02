La Poste de Bayonne à nouveau dans le dur

Les facteurs bayonnais se rassembleront demain dans la capitale Labourdine, non pas pour distribuer le courrier, mais pour faire entendre leurs revendications. Ils souhaitent notamment mettre en lumière des problèmes de distribution, le manque de titulaires, et veulent être entendus par la direction. En effet, jusqu'à présent, de la direction si message il y a eu, celui-ci n'est pas passé comme une lettre à la poste.

Les conflits à La Poste de Bayonne ne sont pas choses rares. Pour rappel, 17 jours de grève avait été menés en juin dernier pour empêcher la fermeture de 12 tournées. Finalement sept d'entre elles auront été sauvées, et les cinq restantes ont été dispatchées sur les 38 déjà existantes. Même si la sauvegarde de sept tournées avait constitué une victoire, aujourd'hui les cinq autres sont surtout sources de problème pour les facteurs.

Effectivement, il est très difficile aux facteurs bayonnais de terminer leurs tournées en ayant distribuer tout le courrier. Pour preuve les 24 packs de courrier qui se trouvent actuellement au quartier des arènes. A Saint-Esprit, le courrier est distribué moitié par moitié, un jour l'une, un jour l'autre. "Nous devrions être 47 facteurs, et nous sommes 43", déplore Anne Campet." De plus la direction a calculé les effectifs sur 34 000 lettres quotidiennes à Bayonne alors qu'il en arrive plus de 39 000 tous les jours".

"Nouvel orange" ?

Les facteurs doivent donc effectuer des heures supplémentaires souvent contraignantes. Il faut savoir que la direction a le droit de demander des heures supplémentaires à ses employés. Seulement, toujours selon Anne Campet "elle le fait le matin à 7 heures pour l'après-midi même". Les employés qui ne font pas ces heures supplémentaires reçoivent "des menaces de sanction disciplinaire".

Le cas des facteurs bayonnais n'est pas unique dans l'Hexagone. Sur l'ensemble du territoire, des problèmes sont apparus à la poste ces dernières années. Plusieurs facteurs se sont déjà suicidés, et certains avaient même appelé la poste le "nouvel orange" faisant référence à la vague de suicides qui avait frappé l'opérateur de télécommunications.

Pour redorer son image, la direction de La Poste s'est donc réunie avec les syndicats pour essayer d'endiguer le problème. Un accord a été signé en janvier 2017 avec la CFDT et FO, mais la CGT a refusé de faire de même. Selon les dires d'Anne Campet, cet accord promet la création de 3 000 CDI d'ici trois ans, "mais en attendant ils nous en suppriment 8 000 par an".