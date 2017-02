L'épilepsie, cette maladie encore méconnue et diabolisée

Ce 13 février est la journée internationale de l'épilepsie. Trouble neurologique le plus fréquent après la migraine - 500 000 personnes sont atteintes dans l'Hexagone- il reste pourtant l'objet de fantasmes, de craintes et de discriminations.

C'est donc dans un souci pédagogique et de prévention que l'antenne départementale d'Epilepsie France se met à disposition des patients et du grand public ce lundi au Centre hospitalier de la côte basque. "On croit à tort que la crise d'épilepsie se présente uniquement sous forme de crise dite de grand mal, avec hyper-extension, convulsions et perte de conscience", explique Ander Barreneche, le référent local.

En réalité, une crise peut correspondre à des symptômes extrêmement variables tels que des crises d'absences de quelques secondes. Chez certains patients, ces pertes de conscience peuvent se répéter plus de 200 fois par jour. Lui l'ignorait avant d'être confronté à la maladie d'un proche.

Mal méconnu donc, l'épilepsie effraie. Elle est encore perçue comme une maladie "sacrée", explique-t-il, et les patients ont donc du mal à l'assumer. A l'Antiquité puis au Moyen-Age, les crises étaient assimilées à des "possessions diaboliques". A noter, l'épilepsie n'est pas une maladie psychiatrique, mais neurologique.

Un plan national spécifique

"Avec Epilepsie France, nous demandons un plan national dédié, comme cela a été fait pour l'Alzheimer ou encore pour l'autisme", poursuit le référent. En réorganisant la filière de soins, notamment sur la phase de diagnostic, des millions d'euros pourraient être économisés et des dizaines de vies sauvées selon les spécialistes.

Deuxième aspect du plan, "un suivi et un accompagnement régulier des malades". La maladie, mais aussi les médicaments, induisent des difficultés dans la vie quotidienne. "Nous aimerions qu’un réseau de personnels spécialisés soit mis en place, ainsi que des établissements spécifiques".

Alexandre Lafont est un jeune épileptique de 20 ans. Entré dans la vie active, sa maladie lui a valu d'être écarté d'office de certaines embauches. Il a créé sa chaîne Youtube pour informer sur la maladie. 2 000 personnes le suivent aujourd'hui.