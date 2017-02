CAPB : l'exécutif sur les rails

24 coups de téléphone et des heures de travail plus tard, Jean-René Etchegaray peut souffler. Un temps seulement. Comme l'écrit Jean-Philippe Ségot dans la Semaine, il s'est prêté à un véritable travail d'orfèvre.

"Les élus c'est une chose, ni la plus simple ni la plus compliquée", pointe le président de l'institution. Car les politiques publiques, il faut aussi les mettre en œuvre. Et c'est à cela qu'il s'est longuement attelé. L'articulation avec les services, l'organisation la plus optimale possible, désigner les bonnes personnes aux bons endroits.

Les mots aussi sont importants. Il les a sous-pesés, afin de "donner du sens" à chaque délégation. Evidemment, il y aura toujours les déçus, les mécontents. Mais au vu des premières réactions, l'alchimie semble là. A tel point que le premier conseil exécutif aura lieu ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin. Sa composition et l'intitulé des délégations seront alors rendus publics.