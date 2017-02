Alain Iriart démissionne du Département

L'initiative est suffisamment rare pour être soulignée. L'abertzale Alain Iriart a décidé de quitter ses fonctions de conseiller départemental, après avoir été élu à la 12e vice-présidence de la CAPB.

"Compte tenu des responsabilités qui m’ont été confiées, il ne m’est pas possible d’assumer efficacement l’ensemble de ces missions, en cumulant les fonctions de conseiller départemental et de vice-Président de la Communauté d’agglomération", déclare-t-il.

"Le contexte institutionnel en Pays Basque a enfin changé et nous sommes nombreux à y avoir contribué", salue-t-il par ailleurs. En prolongement de son mandat de maire de Saint-Pierre-d’Irube, il compte donc s'investir pleinement dans cette nouvelle mission.

Jean-Paul Diribarne lui succède

Il est remplacé par l'ancien joueur de pelote, rugbyman et maire sans étiquette de Bardos, Jean-Paul Diribarne, qui devient donc conseiller départemental de Nive-Adour aux côtés de Fabienne Ayensa, la maire de Briscous. Ce dernier, qui avait fait campagne auprès d'Alain Iriart pour les départementales s'est dit "particulièrement ravi". "C'est tout à son honneur et nous allons continuer à défendre l'EPCI au sein du Département".

Les élus "cumulards" au sein de l'exécutif de la CAPB restent donc les conseillers régionaux Michel Veunac et Sylvie Durruty et les conseillers départementaux Claude Olive et Kotte Ecenarro. La loi à venir sur le cumul des mandats ne concerne en revanche que les parlementaires. Si elle était élue députée, Sylvie Durruty devrait démissionner de son mandat de première adjointe de Bayonne et de vice-présidente de la CAPB.

Pour Colette Capdevielle, qui a félicité Alain Iriart sur Twitter, cette décision est aussi "le sens de l'Histoire". "L'agglo à terme reprendra les compétences du Département, il faut donc y concentrer une belle énergie".