J.-M Ayrault : le Pays Basque combine toutes les palettes du tourisme

Sous l’oeil incrédule des joueurs de golf, le ministre Jean-Marc Ayrault a débuté son déplacement sur la côte basque, à Biarritz, par un tour du propriétaire du Golf du Phare. Le but n’étant pas de s’octroyer une journée détente et sport au Pays Basque mais de se réunir avec les signataires du contrat de destination "Biarritz destination golf".



L’objectif des contrats de destination est de mobiliser l’ "ensemble des acteurs du tourisme autour d’une même marque de territoire" afin de créer une offre touristique "plus visible sur le plan international". Depuis 2014, année de la mise en place du dispositif, 22 contrats de destination ont été signés dans l’Hexagone. Et Biarritz fait partie des heureux élus.



Une porte d’entrée



Pour le ministre, la ville est légitime car elle s’inscrit dans une "réputation d’excellence de la France en golf". Mais aussi parce qu’elle organise "de grands évènements sportifs internationaux". Avec les championnats du monde de surf, elle est pour Jean-Marc Ayrault un des exemples du savoir-faire de l'Etat français en terme d’accueil de ce genre de compétitions. C’est tombé dans l’oreille d’un Michel Veunac qui vise à étendre ce contrat de tourisme "aux sports de glisse et au surf".



Mais Jean-Marc Ayrault note aussi que Biarritz, grâce notamment à un aéroport à la fréquentation en hausse, est aussi une porte d’entrée pour l’ensemble du territoire. Il n’a alors pas tari d’éloge du Pays Basque. Car pour lui, la région "combine toutes les palettes du tourisme" : la montagne, la mer, le tourisme thermal, l’éco-tourisme et la gastronomie.



Une baisse de fréquentation



Lors de la conférence de presse à l’espace Bellevue, le ministre s’est voulu rassurant sur les derniers chiffres du tourisme et les tendances pour l’année 2017. En 2016, avec les attentats et les intempéries, l'Etat français a enregistré une baisse de sa fréquentation touristique. Avec 83 millions de visiteurs pour 85 millions en 2015. Mais cela reste "un bon chiffre en raison des circonstances" pour le ministre. Il affirme que la France reste la "première destination touristique mondiale".



Il voit plus loin pour le pays. "D’ici 2020, nous visons 100 millions de touristes par an." En Nouvelle-Aquitaine, le tourisme représente 100 000 emplois et 12 milliards d’euros de chiffre d’affaire. Des chiffres prometteurs pour l’avenir.



Rassurer les touristes



Alors que l'Hexagone reste en état d’urgence et a été touché par une nouvelle attaque au Louvre, le 7 février dernier, comment garantir la sécurité des citoyens et des touristes pour l’année à venir ? "Des mesures ont été prises et sont mises en oeuvre", rappelle le ministre. Mais il ne faut pas en rester là selon lui. "Nous devons consolider" affirme-t-il.



Lors du Comité interministériel du tourisme du 7 novembre, l’Etat a débloqué 43 millions d’euros en faveur du secteur, dont 15,5 millions pour garantir la sécurité des touristes. Un plan national est en route. Il comprend entre autres la mise en place de "relais dans chaque département" chargés notamment de faire remonter du terrain les bonnes pratiques.



Ce sujet a été l’occasion pour le ministre de saluer le dispositif de sécurité des fêtes de Bayonne, édition 2016. Il s’est dit "impressionné par les efforts de mobilisation qui ont permis de maintenir cet évènement". Après Biarritz, au tour de Bayonne d’être cité en exemple. "C’est comme cela qu’on créera un climat de confiance. A nous de montrer notre sang froid, notre capacité d’agir" a conclu le ministre.