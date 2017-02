Dispositif de sécurité : l'exemple des fêtes de Bayonne

Jean-Marc Ayrault s’est entretenu pendant une heure avec le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, cette après-midi, à la mairie de Bayonne. Le dispositif de sécurité mis en place pour les fêtes de Bayonne, en juillet 2016, pourrait servir d’exemple pour d’autres villes de l’Etat français.

2 300 personnes avaient été mobilisées lors de la 80ème édition des fêtes. Dont 1 000 agents (police de l’air et des frontières, gendarmes, fonctionnaires de police, militaires de l’opération sentinelle, réservistes) et 1 300 personnes des services de secours (Samu et Croix Rouge). 800 000 personnes avaient répondu présent à cet évènement de grande ampleur qui attire un million de personnes en temps normal. Une baisse de fréquentation de 20% avait donc été constatée.

Lors de sa visite à Biarritz et Bayonne, ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères et du développement international a salué cet effort. Il s’est dit "impressionné" par l’efficacité du dispositif de sécurité des fêtes, dans un contexte d’état d’urgence et de menaces terroristes. Les fêtes de Bayonne s'étaient tenues peu après l'attentat au camion fou de Nice du 14 juillet.

C’est une stratégie gagnante qu’il faut poursuive, pour Jean-Marc Ayrault. Il demande que ces efforts soient "maintenus dans la durée" et encourage l’Etat et les collectivités locales à continuer de travailler ensemble. Pour lui, les maires ont un rôle important à jouer en matière de sécurité.