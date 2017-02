Daniel Olzomendi nommé à l'exécutif de la CAPB

Il restait un inconnu parmi les neuf conseillers délégués de la communauté Pays Basque. Le mystère fut levé mercredi soir par un coup de téléphone de Jean-René Etchegaray à Daniel Olzomendi. A 43 ans, le maire du petit village d'Ostabat devient le benjamin du conseil exécutif, en charge du portefeuille "Tourisme, nature et patrimoine".

L'abertzale ne cache ni sa surprise, ni sa joie. D'en être bien sûr et surtout pour une telle mission. "Cela a du sens politiquement". Et le signal est effectivement fort : à l'agglo Pays Basque, le tourisme ne se limitera pas à la côte. Et il sera lié à la nature et au patrimoine. Fini le folklore.

"Olzo" sinon, c'est un peu l'anti-Lougarot. Là où l'un voit l'agglo à moitié vide, l'autre la voit pleine de sens. "Dès le départ, j'ai compris que les petits villages avaient tout à y gagner". A l'exécutif, il portera une voix "rurale, paysanne et abertzale".

Pour autant, il a vraiment apprécié travailler avec les autres sensibilités, Jean-René Etchegaray en tête. "Je n'ai pas peur de le dire, avec lui j'ai beaucoup appris". Le sens de la synthèse notamment. Et bien que les deux hommes se soient déjà souvent croisés par le passé, la maire de Bayonne l'a véritablement découvert dans cette aventure.

Perçu comme le chien fou de la bande au départ, à la parole décomplexée, il le décrit aujourd'hui comme "bosseur, maîtrisant les enjeux". Prof de SVT au lycée Villa Pia, il a également fait preuve d'une grande pédagogie auprès des élus de l'intérieur.

"Monter cette équipe exige une précision d'horloger", confie Jean-René Etchegaray. Avec Daniel Olzomendi, la Communauté Pays Basque est à l'heure juste.