Mikel Urmeneta plaide pour sa liberté de dessiner

Mikel Urmeneta, le papa de l’emblématique marque basque, est sur le banc des accusés pour non respect de la propriété intellectuelle. Il a été attaqué en justice par Ricardo Bermejo, le publiciste qui a racheté Kukuxumusu en 2014, pour avoir copié ou transformé des dessins cédés en exclusivité afin de les incorporer aux produits vendus sur le site de la marque Katuki Saguyaki.

Un arrêté du tribunal de commerce de Navarre avait donné raison à Ricardo Bermejo, en juillet 2016, reconnaissant l’entière exclusivité de sa marque sur ce qui constitue l’"univers Kukuxumusu". Il avisait Mikel Urmuneta qu’il pouvait utiliser des dessins à condition qu’ils n’enfreignent pas les droits cédés. Et décrétait que ceux utilisés jusqu’alors avaient transgressé le droit de la propriété intellectuelle. Ce qui l'obligeait à suspendre la reproduction et la vente des produits incriminés.

"Défendre nos personnages"

Mais Mikel Urmeneta n’a pas griffonné son dernier trait. Le procès qui a débuté ce matin doit durer deux jours, le délibéré est attendu dans cinq. Quelques minutes avant le début de l'audience, il s’est confié à Naiz. Il a expliqué sa détermination à "défendre nos personnages", estimant que 97% lui appartiennent, en réaffirmant qu’ils ont été imaginés "avant la création de l’entreprise".

"Qu’on arrête de voler la créativité", interpelle-t-il. Tout en confiant vouloir "en finir avec toute cette histoire" au plus vite afin de se remettre à dessiner "dès que possible". Si le jugement va en la faveur de Bermejo, il s’inquiète : "Nous devrons réinventer et faire des choses différentes de ce que nous dictent notre imagination et notre conscience. Ce serait emprisonner notre cerveau, détruire notre imagination. C’est ridicule, kafkaïen.Il plaide alors pour "la liberté de création".

Le nouveau bébé de Mikel Urmeneta et de ses fidèles acolytes - les dessinateurs Marko, Txema Sanz, Belatz et Asisko Urmuneta - avait été lancé en janvier 2016. Et ce, après que les fondateurs de Kukuxumusu, créée en 1989 aient claqué la porte de la marque, leur trait singulier sous le coude.

Un ordinateur jeté par terre

En novembre 2015, Mikel Urmeneta avait arraché l’ordinateur de Ricardo Bermejo, avant de le jeter par terre. Précipitant une destitution prévue pour le 31 décembre de la même année. À l’origine des tensions entre les deux hommes, les reproches de Mikel Urmeneta sur le changement de logo et de typographie de la marque ou encore des "mauvais traitements" à l’égard de la langue basque.

En créant la marque Kabuki Saguyaki, Mikel Urmeneta veut rappeler que le but n’était pas pour eux de s’empêtrer dans des procès sans fin, malgré une rancoeur affirmée, mais "de créer et divertir les gens". Aux juges de décider dans quelle mesure les dessinateurs pourront continuer à le faire.