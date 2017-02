Les sciences au brevet des collèges : en basque ou en français ?

Le DNB n’a pas échappé à la réforme des collèges. Dès cette année, les élèves de 3e passeront cinq épreuves au lieu de trois dans le cadre du diplôme national du brevet. Mais à aujourd'hui, "nous ne savons toujours pas s’ils pourront présenter les sciences en langue basque", s’inquiète Paxkal Indo, président de Seaska.

La fédération des ikastola a interpellé le Rectorat dès octobre pour en avoir le coeur net. De son côté, ce dernier ne peut apporter de réponse immédiate : la direction des examens et des concours attend toujours certaines précisions d’en haut, du ministère de l’Education nationale. Dès qu’elle les aura, elle enverra une note de cadrage aux collèges concernés.

"Si les élèves ne peuvent pas passer cette épreuve en langue basque, ce serait un recul historique", note le président.

Quid de l'écrit en sciences ?

Au français (2heures), à l’histoire-géographie-enseignement moral (2 heures) et mathématiques (2 heures), s’ajoutent donc en juin prochain les sciences (Physique-chimie, SVT, et technologie) à l’écrit (1 heure) et un oral de 15 minutes portant sur un projet mené dans le cadre d’un EPI (1) ou d’un des trois parcours au programme du nouveau collège (artistique et culturel, avenir et citoyen). Jusqu’à présent, c’est en basque que les collégiens attaquent l’épreuve de mathématiques et d’histoire-géo et dans la langue de Molière celle de français. Quid donc des sciences à l'écrit ? L'oral organisé au sein de chaque établissement se fera en euskara.

Si les élèves des trois collèges de Seaska ne peuvent pas présenter l’oral et l’écrit de sciences en langue basque, la fédération planche déjà sur une riposte : "nous allons organiser des réunions avec les parents de 4e et 3e et décider quelles actions nous pourrions engager." Et d’évoquer jusqu'au boycott des épreuves, voire l’occupation des lieux d’examens. Une occupation qui aurait un impact sur tous les candidats au DNB.

En attendant que les autorités publiques prennent leur décision - la réforme est quand même connue depuis deux ans-, les collégiens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés avant leurs vacances d’été.

(1) Enseignement pratique interdisciplinaire