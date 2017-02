A Ciboure, la délicate fermeture de la crèche Luma

"C’est la débrouille" depuis lundi, pour les treize familles dont les tout-petits étaient gardés à la crèche bascophone de Ciboure. Si les parents étaient au courant de la dissolution de la structure depuis les vacances de Noël, informés par un courrier du conseil d’administration, ils se sont retrouvés face à sa fermeture accomplie ce début de semaine. Une surprise désagréable. "Quand on a amené nos enfants, on les a confiés à deux membres du conseil d’administration qu’ils n’ont jamais vu", déclare un papa contrarié. Les trois salariés habituels avaient été remerciés.



Le crèche Luma de Ciboure, "elle n’existe plus", lance le maire Guy Poulou, qui évoque un "conflit entre conseil d’administration et employés". Il affirme que la mairie n’est pas partie prenante dans la "bagarre". Mais mettait simplement des locaux de la ville à disposition de la crèche, gracieusement. « Cela nous est tombé dessus jeudi ou vendredi » se défend l’élu. Son souci immédiat est de « maintenir "une crèche bascophone". Une réunion de crise avait lieu hier soir, à la mairie, avec les deux autres financeurs de la structure : la CAF et la Protection maternelle infantile. Plus le syndicat LAB.

Une faute grave

"Dysfonctionnement", "faute grave", "sombre affaire" sont évoqués quand la question de la cause de cette fermeture précipitée est posée. Mais il est difficile de savoir qui est vraiment en cause. Les parents attendent toujours des explications. "On ne sait pas du tout" lâche une maman.

En attendant que cela soit mis au clair, des procédures de licenciement sont effectivement en cours, selon nos informations. Deux salariés ont été mis à pied à titre conservatoire par le conseil d'administration - à savoir la nouvelle directrice* et une salariée - et le contrat du troisième, qui devait s’arrêter fin mars, a été écourté. Selon le syndicat LAB, leur sort sera arrêté le 20 février. L’avocate de la direction, Anne-Marie Mendiboure, ne souhaite pas communiquer au nom de l’ex-crèche "tant que les choses ne sont pas décidées".



Du côté de la CAF du Pays Basque et du Seignanx, la directrice, Chantal Rémy, explique qu’il y a eu des réunions de travail depuis "un certain nombre de semaines" afin d'anticiper la fermeture de la crèche associative prévue depuis décembre. Mais la structure ayant été fermée "plus tôt que prévu", l’urgence tient surtout pour elle à "retrouver une structure d’accueil pour les familles". Lors de la réunion, l'association Luma s'est engagée à communiquer aux parents sur les modes d'accueil possibles. Des places sont a priori disponibles dans crèches et relais d'assistance maternelle à Urrugne et Saint-Jean-de-Luz.

Une nouvelle crèche ?



Obtenir un nouvel agrément, cela peut prendre des mois le temps de constituer un projet pédagogique et un budget prévisionnel. Les parents des enfants sont en train de réunir ces éléments au plus vite. Via leur association Ttipi Ttapa Ziburu, ils se sont portés volontaires pour prendre le relais dès lors qu'il a été question d’une fermeture de la crèche. "Le projet d’établissement sera envoyé demain à la CAF, la mairie et la PMI", informait hier soir, Bruno Uthurria, vice-président de l’association. Mais il n'est pas écarté que la solution soit aussi intercommunale voire libérale, par une Maison d'assistantes maternelles, qui serait cependant plus coûteuse qu'une crèche associative.



Dans le dossier en cours, un courrier veut attester "que les parents sont ravis des trois employés". Bruno Uthurria ajoute : "C’est quelque chose qu’on veut défendre." Les parents affichent ainsi leur soutien aux salariés. Car ces derniers étaient intégrés à leur projet de création d’une nouvelle crèche dès le début. Quand le problème est mis sur la table du maire, il demande "un joker".

*L'ancienne directrice, Dominika Ortuno, a quitté délibérément son poste en décembre.