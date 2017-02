Rassemblement contre le délit de solidarité

A l’appel de nombreuses associations humanitaires, un rassemblement citoyen est organisé le 9 février, à 18 heures, devant la sous-préfecture à Bayonne en soutien aux personnes poursuivies ou condamnées pour avoir porté leur aide à des personnes en situation irrégulière.

"Dans le contexte d’état d’urgence et de « crise migratoire », des citoyens exprimant leur solidarité envers les personnes déplacées sont poursuivis en justice" exprime la Cimade.

Si la mobilisation associative a permis plusieurs réformes, des aidants continuent d’être "inquiétés, convoqués devant les services de police, gardés à vue ou punis". Et de dénoncer l'utilisation de motifs les plus divers pour les condamner.

La Cimade demande que ces procédés d’intimidation cessent : "Ceux et celles qui sont solidaires des personnes en situation régulière ou non et de précarité doivent être encouragées."

De nombreuses autres rassemblements se tiendront dans d'autres villes le même jour.