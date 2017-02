Société : des mobiles apparents

A l'initiative de l'écrivain Phil Marso, lundi, mardi et mercredi pourraient nous libérer du joug de notre téléphone portable. Le but n'étant pas d'apprendre à vivre sans mais à vivre mieux avec, en d'autres termes à maîtriser notre rapport à l'engin. Car d'après une étude réalisée par Deloitte en janvier, les Français entretiennent une relation on ne peut plus fusionnelle avec leur smartphone.

En 2016, celui-ci arrive pour la première fois en tête des équipements digitaux, remplaçant ainsi les ordinateurs portables, dont les usages sont d'ailleurs de plus en plus proches. 77% des Français âgés de 18 à 75 ans en possédent un, contre 70% en 2015.

Allô, métro, boulot, dodo,

Ils le consultent en moyenne 26,6 fois par jour, un chifrre qui passe à 50 fois chez les 18-24 ans. 41% confessent qu’il leur arrive de consulter leur téléphone pendant la nuit, hors vérification de l’heure. 7% en profitent même pour répondre à leurs messages. A l'heure du réveil, il se passe moins de cinq minutes pour un premier coup d’œil au téléphone chez un Français sur cinq (hors désactivation de l’alarme).

Ils sont 58% à avouer qu’il leur arrive de consulter leur smartphone au volant et encore davantage (66%) alors qu’ils traversent la rue. Enfin, 81% d'entre eux disent utiliser leur smartphone pendant les repas pris en famille ou en compagnie d’amis. A noter, le terme d'addiction n'est pas reconnu mais celui de dépendance largement présent dans l'opinion.

Toujours selon l'étude, 49% des Français sont systématiquement branchés à leur smartphone dans les transports en commun. Une attitude également observable dans les salles d'attente, cette notion étant d'ailleurs désormais une situation globalement mal vécue tant notre rapport au temps est lui aussi modifié.

Un autre rapport au temps

"Les tyrannies de la visibilité"*, un ouvrage de référence auquel a participé le sociologue du cru Francis Jaureguiberry permet de réfléchir à cette question. Sans jamais tomber dans l'anti-technologie, il démontre brillamment comment nous vivons "une injonction permanente à rendre visible ce que nous sommes et ce que nous faisons", sous peine d'être voués à une "inexistence sociale et psychique".

"L'instantanéité génère une obligation d'immédiateté", développe une des co-auteurs, la sociologue Nicole Aubert. Entre autres conséquences, on est entré dans une logique d'urgence dans nos échanges personnels, professionnels et bien évidemment dans notre rapport à l'information, dans l'avènement de l'information en continu. Selon elle, "la quête de visibilité est à notre société du temps court ce qu'était la quête d'éternité pour les sociétés de temps longs".

L'ouvrage propose également des pistes pour préserver un espace d'expérience intérieure, fondement de l'ultime liberté de l'individu. Une idée de lecture durant ces trois jours…

* données présentées dans l’édition française sont basées sur un échantillon de 2 003 répondants français âgés de 18 à 75 ans.

** Ouvrage collectif publié aux éditions Eres et dirigé par Nicole Aubert, sociologue, professeur à l'ESCP Europe, et Claudine Haroche, directeur de recherches au CNRS