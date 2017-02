Retour des permanences du Planning familial Pays Basque

Cela faisait un an que l'antenne bayonnaise du Planning familial n'avait pas ouvert ses portes. Pour des questions budgétaires. Dotée d'un nouveau local, situé au 49, rue Maubec, l'association remet en place des permanences à partir du 6 février, forte d'une équipe composée de 70 bénévoles et grâce aux soutiens d'associations et personnalités locales.

Une permanence avec entretien d'écoute est prévue chaque lundi, de 11 h 30 à 13 h 30. Et un point d'accueil et d'information sera assuré le mercredi, de 14 h et 16 h. Si besoin, des prises de rendez-vous seront possibles en dehors de ces horaires, précise le Planning familial Pays Basque. Une ligne téléphonique sera également mise en place dès le 9 février (09 83 86 73 06).