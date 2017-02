Vers une collaboration entre Jean-René Etchegaray et Iñigo Urkullu

Pour la première fois, ce 1er février, le président de la Communauté autonome basque (Cab) a été reçu par le président de la Communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) à Bayonne. Ce dernier a salué un "moment solennel et d'émotion". Pour lui, cette première rencontre ne peut pas être "neutre" un peu plus d'une semaine après le premier conseil de la CAPB. Un moment historique.

Iñigo Urkullu, dans son discours, s'est réjoui d'"une nouvelle phase de collaboration nord sud". Il a déclaré vouloir l'ouvrir "avec enthousiasme et implication". Le président de la Cab rappelle qu'un "cadre de relations" et de discussions existe déjà au sein de la Conférence atlantique transpyrénenne, la Commission arc atlantique et l'Eurorégion Nouvelle Aquitaine/Euskadi/Navarre.

Les deux hommes ont affiché leur volonté de travailler ensemble dans les mois à venir. Economie, tourisme et agriculture, aménagement du territoire, mobilité et transport... font partie des nombreux domaines dans lesquels les deux institutions souhaiteraient collaborer. Tout en prenant en compte les "limites" imposées par les différences de compétences entre la Cab et la CAPB.

Iñigo Urkullu a invité son homologue à "un rendez-vous de travail" à Gasteiz. Jean-René Etchegaray a de son côté dévoilé son intention de désigner un délégué transfrontalier à la CAPB. Même s'il garantit : "Nous n'allons pas faire du transfrontalier mais du transversal." Des intentions à concrétiser lors du prochain conseil communautaire, ce dimanche 4 février.

Désarmement : une vision commune

Autre thème abordé par les deux hommes : le désarmement d'ETA. Si le sujet n'était pas le motif central de leur rencontre, mais plutôt les politiques publiques, Jean-René Etchegaray confie avoir abordé le thème lors des échanges avec son homologue. Une information confirmée par Iñigo Urkullu qui souligne "partager une vision sur la fin ordonnée du désarmement".

Cela a été l'occasion pour le président de la CAPB d'informer la presse de l'envoi d'un courrier adressé au Président de la république et au Premier ministre. Dans celui-ci, il interpelle François Hollande et Bernard Cazeneuve sur leur non-réponse à la pétition signée par les 600 élus des Pyrénées-Atlantiques qui demande l'implication de l'Etat français dans le processus de paix.

Dans son courrier, Jean-René Etchegaray a renouvelé son appel d'entrer "dans une phase de discussion pour le désarmement et le démantèlement de l'arsenal de l'ETA" auprès du chef d'Etat français.