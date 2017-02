Trois candidats EAJ-PNB pour les législatives

EAJ-PNB se lance une nouvelle fois dans la campagne des législatives. Mais à l'encontre des précédentes où il ne présentait que deux candidats, le parti démocrate basque a décidé d'être au front des trois circonscriptions du Pays Basque.

Après des élections internes, le scrutin a désigné trois de ses membres pour représenter leur parti sur les 4e, 5e et 6e circonscriptions. "Avec la création de la Communauté d'agglomération Pays Basque, nous avons la légitimité et le devoir d'être présents", commente Pako Arizmendi, président de l'Ipar Buru Batzar.

C'est ainsi que Beñat Arrabit, maire de Saint-Martin-d'Arrosa et ancien président de la communauté de communes de Garazi-Baigorri, battra campagne sur la 4e circonscription. Une circonscription à cheval entre le Béarn et le Pays Basque. La suppléante de l'élu communautaire à la CAPB est Laurence Duhalde, habitant Chéraute et justement responsable de magasin sur le Béarn.

Propositions concrètes

Dans la 5e circonscription où le parti avait été justement absent aux dernières élections, EAJ-PNB a investi Laurent Marlin, de Bayonne, entrepreneur sur Internet. A ses côtés, sa suppléante, Naiara Charritton, salariée.

Enfin, Jean Tellechea, adjoint à la mairie d'Urrugne et cadre industriel, portera les couleurs de son parti sur la 6e circonscription. Sa suppléante est Itziar Aizpuru d'Hendaye, directrice d'un établissement scolaire.

Pour l'heure, EAJ-PNB planche sur son programme pour ces élections dont il dévoilera "les propositions concrètes et réalistes où l'individu sera au centre de nos projets" dans les prochaines semaines.

Le parti basque a néanmoins en tête les grandes lignes de défense : "Nous mènerons une campagne pour des institutions plus proches, plus agiles, plus ouvertes", pointe ainsi Jean Tellechea. Il veut souligner l'engagement d'EAJ-PNB à défendre l'action des territoires, à trouver des solutions en matière d'isolement des plus fragiles, de problèmes environnementaux et économiques, de gouvernance et de statut local de l'euskara.