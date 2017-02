Affaire Borotra : la directrice prend sur elle

"Si nous étions dans un autre contexte national, peut-être que cette audience serait plus détendue", a reconnu le procureur de la République Samuel Vuelta Simon en préambule de sa réquisition. Le ton du président du tribunal de Bayonne ne l’était pas. Ce mardi après-midi, c’est le rôle joué par Didier Borotra dans la signature d’un contrat entre la société de sa fille et la SEML Biarritz Océan, alors que qu’il en était PDG au titre de son mandat de maire qui est examiné. La décision sera rendue le 28 mars.

Le juge Gérard Denard a voulu d’abord comprendre le mode de prise de décision de la société chargée de la Cité de l’Océan. Une gestion qui s’appuie sur les orientations définies par le président, en l’occurrence Didier Borotra, et le conseil d’administration, a expliqué la directrice générale Françoise Pautrizel, entendue pour complicité dans cette affaire de prise illégale d’intérêts. La décision d’employer la fille du président relèverait de son initiative personnelle. Telle a été la ligne des trois prévenus.

"Je n’ai rien fait ni rien laissé faire puisque je n’étais pas au courant", a certifié Didier Borotra à la barre. Et pour son avocat Me Lalanne, cela suffit pour affirmer qu’aucun "acte positif", conscient, n’a été effectué par son client et de demander sa relaxe. Une demande reprise, par conséquent, par ses confrères, Me Bordas, conseil de Sophie Borotra, et Me Astabie, pour F. Pautrizel.

Pourtant, "Trop de négations rendent les choses suspectes" selon le procureur de la République de Bayonne. La signature du contrat dans un temps record, la concordance entre la date de l’avenant au contrat et le calendrier personnel du maire sortant, et l’opacité de la procédure d’embauche du fait de l’absence d’appel d’offres, voire "l’amnésie collective", font dire à Samuel Vuelta Simon que la responsabilité du principal prévenu est constituée. D’autant que "Monsieur Borotra avait un intérêt direct à ce que sa fille trouve un emploi", insiste-t-il.

Un an de prison

Le travail réalisé par Sophie Borotra aurait permis la renégociation de contrats, une économie de plus de 48 000 euros par an. Le coût de l’audit commandé : 35 000 euros. Des économies bien maigres aux yeux du procureur alors que "il y avait le feu" à la SEML Biarritz Océan, déficitaire de 1,8 million d’euros. La renégociation aurait pu être conduite par la directrice de la structure, selon lui, "qui plus est expérimentée".

En tant qu’administré de la ville de Biarritz, le journaliste Jean-Yves Viollier s’était constitué partie civile, mais elle a été refusée en raison d’absence de préjudices. Le procureur de la République a regretté en revanche que la Ville de Biarritz ne l’ai pas fait.