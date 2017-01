Les zirtzil débarquent à Bayonne

Vendredi prochain, les zirtzil se donnent rendez-vous à 19 heures devant la porte d'Espagne dans le but de s'emparer des rues du Petit Bayonne. Et plus particulièrement des bars qui s'y trouvent.

Déguisés en guenilles et chaussés de vieilles bottes, les zirtzil vagabonderont de bar en bar à la recherche de nourriture et de boissons désaltérantes.

Le Bar Basque sera le premier à avoir la chance d'accueillir (ou pas) les zirtzil. La soirée se terminera au bar Epaiska pour goutter au boudin chaud de minuit.

De plus, comme l'année dernière, saison des carnavals oblige, les Bayonnais pourront goutter au Libertimendia version 2017. Le 4 mars prochain, aux alentours de la rue Pannecau.