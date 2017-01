Jean-François Mentaverri, secrétaire général CGT des cheminots de Bayonne, élu CE, a été élu au conseil des prudhommes en décembre 2008 à la section Commerce et services commerciaux. Ce mois-ci ses pairs l'ont nommé président du conseil des prud’hommes de Bayonne. Il répond à nos questions sur la réforme que connaît cette année le conseil des prud’hommes pour la désignation de ses conseillers.

Vous venez d'être élu à la présidence du conseil des prud'hommes de Bayonne, est-ce votre premier mandat ? Et quel sera votre rôle ?

Oui, c'est la première fois que je suis élu président du conseil. Nous étions deux candidats à nous présenter : un représentant de FO et moi-même. J'ai obtenu 17 voix ; mon collègue 4 voix, et il y a eu quatre votes blancs. La présidence tourne tous les ans et nous l'assumons chacun à tour de rôle, une année sur l'autre un salarié ou un employeur. Le président du conseil ne siège pas, à l'encontre des présidents de sections. Mais il représente le conseil de prud’hommes, il définit les ordres du jour, décide de l’affectation des affaires à l’une ou l’autre des sections en cas de litige et gère les difficultés qui se présenteraient au sein du conseil.

En 2016, le conseil des prud'hommes de Bayonne a connu une baisse globale de ses activités, avec -12 % des saisines par exemple, est-ce une lame de fond ?

Non, l'activité est en général plutôt stable. 2016 a été une année particulière. Nous avons connu une baisse d’activité après le 1er aout. Mais nous avons constaté qu’à la fin de l’année, elle redémarrait. En fait, la loi Macron a introduit de nouvelles règles de procédures et la saisine est devenue plus complexe. Depuis le 1er aout dernier, au lieu d’un simple dépôt de formulaire type, la personne doit déposer une requête et fournir les pièces principales du dossier, avec un exposé sommaire des motifs. Il a fallu un peu de temps pour que les personnes qui voulaient saisir le conseil s’adaptent et rassemblent un dossier complet. D’un côté, et c’est un inconvénient, désormais la saisine demande un travail plus long de préparation pour le un salarié, qui peut se tourner vers un défenseur syndical pour l’y aider. D’un autre côté, et c’est un avantage, ces nouvelles règles, ont pour but de rendre la saisine plus efficace, d’accélérer l’examen des dossiers par le conseil et réduire les délais.

Des délais qui justement se sont légèrement allongés l’an dernier, la durée moyenne des affaires terminées passant de 11 mois à 11,8 mois globalement, de 13,5 à 16,5 mois pour la section activités diverses ? Par contre, ce délai est passé de 15,9 à 14,5 mois pour la section encadrement ?

C’est parfois une question de disponibilité des conseillers. Il y a eu des problèmes de santé. Concernant les délais, nous sommes plutôt bien. Un an est un bon délai. Ce sont les problèmes rencontrés dans les conseils prudhommaux qui nous ont valu ces changements de loi dont nous parlions précédemment. Car l’Etat a déjà été condamné à payer des dommages pour ne pas avoir jugé dans des délais raisonnables. Reste que la loi Macron a induit d’autres nouvelles procédures sans que les moyens soient encore réellement à la hauteur. Nous avons besoin de plus de greffier et de salle. Sur le papier, tout peut sembler plus ou moins bien, mais si personne ne s’occupe des moyens, nous n’allons rien améliorer du tout.

Les résultats aux élections TPE vont être connus ce 3 février, ils vont permettre d’amorcer la réforme de la désignation des conseillers prudhommaux ?

Oui, désormais les membres des conseils de prud’hommes ne seront plus élus directement. Pour le collège salariés, ils seront désignés sur la base de la mesure de l’audience des syndicats. Une mesure qui sera calculée en tenant compte du scrutin organisé auprès des salariés des TPE, des élections professionnelles dans les entreprises d’au moins onze salariés et des élections aux chambres départementales d’agriculture. La mesure sera calculée à l’échelle nationale, puis déclinée sur chaque département. Or, d’une part, toutes les entreprises de plus de 11 salariés n’ont pas toutes eu des élections professionnelles. D’autre part, dans d’autres entreprises, ces élections professionnelles se font à l’échelle régionale, les établissements du Pays Basque rattachés à leur siège à Bordeaux. C’est le cas pour la SNCF ou certaines banques. Voilà qui va fausser la mesure de l’audience des syndicats à l’échelle départementale.

Quelle est la conséquence pour la CGT au niveau des Prud’hommes de Bayonne ?

Au niveau local, la représentation de la CGT risque bien d’être sous-évaluée. Nous pourrions perdre des conseillers au profit de la CFDT.

Quelles sont les prochaines étapes pour le conseil des prud’hommes ?

Lorsque la mesure de l’audience des syndicats sera connue, nous saurons combien de conseillers prudhommaux nous pourrons désigner. Sachant que normalement leur nombre total ne devrait pas changer : 25 pour le collège salarié, 25 pour le collège employeur. Mais tout ceci doit être encore défini par décret prochainement. Entre avril et juillet 2017, nous désignerons nos candidats en respectant la parité femmes-hommes et communiquerons leurs noms à l’Etat qui vérifiera les candidatures d’ici novembre. Puis tous les conseillers seront nommés conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé du travail. Pour un mandat de quatre ans, et non plus cinq ans. Le nouveau conseil des prud’hommes devrait faire sa rentrée en janvier prochain.