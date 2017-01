Didier Borotra : décision rendue le 28 mars

Cet après-midi au tribunal correctionnel de Bayonne, le procureur de la République a demandé à l’encontre de Didier Borotra un an d’emprisonnement avec sursis, 35 000 euros d’amende et interdiction des droits civiques pendant trois ans. L’ancien maire de Biarritz comparaissait en effet pour prise illégale d’intérêts pour un contrat signé entre la SELM Biarritz Océan et sa fille, d’un montant de 35 000 euros

Relaxe demandée

Pour Sophie Borotra, sa fille, poursuivie pour recel de prise illégale d’intérêts, le magistrat a requis trois mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende. Quant à Françoise Pautrizel, directrice générale de Biarritz Océan au moment des faits, qui doit répondre de complicité, le procureur demande trois mois d’emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d’amende assortie pour tout ou partie de sursis.

Les trois avocats ont demandé la relaxe pour chacun de leurs clients, Didier Borotra, Sophie Borotra et Françoise Pautrizel.

A noter que le tribunal correctionnel de Bayonne a rejeté la constitution de la partie civile. Il rendra sa décision le 28 mars prochain.