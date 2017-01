Graines de liberté fête ses 4 ans

Le but de Graines de Liberté ? Promouvoir la biodiversité, les modes de vie respectueux de l’environnement, en aidant au développement de jardins partagés. L’association a été créée il y a quatre ans. Elle organise, ce samedi, une journée spéciale pour célébrer ce nouvel anniversaire.



Le programme : 10 h, accueil gourmand et inauguration du nouveau logo, du site internet et du bureau de l’association ; 12 h, plantation d’un pommier, chorale de l’artotékanté et Ttiki eta handia ; 13 h, repas en musique grâce à David Doren ; 14h30, restitution de l’enquête menée par Valérie Dellafaille Bouchon sur les jardins partagés ; 16 h, musique.



Le nombre de repas étant limité, les réservations sont obligatoires (formulaire à compléter ici). Le prix du repas est de 5 €. Contact : fabien@grainesdeliberte.com ou 06.84.16.38.99.



De mercredi à vendredi, pour "La semaine des arbres de la fraternité - un arbre, un chant", l’association plantera des arbres fruitiers aux jardins partagés de Boucau et Bayonne mais aussi au collège Camus et à l’école Brana, toujours à Bayonne. Des plantations qui s’effectueront en musique.