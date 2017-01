Être maire de Barcelone, Ada Colau n’y avait jamais pensé. Jusqu’à 2015. L’ex-militante de la plateforme des victimes des hypothèques* s’impose comme la tête de liste de "Barcelona, en comù", une plateforme citoyenne, pour les élections locales et régionales de la capitale catalane. Ce sera chose faite le 24 mai. Sa liste obtient onze sièges contre dix pour celle de Xavier Trias.

Ouvrant sur son combat contre les expulsions de familles surendettées à cause de la crise économique, le documentaire du réalisateur espagnol Pau Faus, "Alcaldessa : Ada for mayor", revient sur les neuf mois qui ont précédé l’élection de l’actuelle maire de Barcelone.

ALCALDESSA (MAYOR) - English trailer from Taskovski Films on Vimeo.

A travers le film, qui fait partie de la sélection du Festival international de programme audiovisuels 2017, on découvre une femme déterminée à mener son combat jusqu’au bout. Mais aussi remplie de doutes. Car si le militantisme est un terrain qu’elle connaît, le monde de la politique paraît beaucoup plus compliqué, obscur - et même masculin - que cette mère de 41 ans imaginait.

Dans des vidéos tournées sous forme de journal intime, qui entrecoupent les plans reportage, Ada Colau confie : "Nous n'avions aucune idée de ce dans quoi nous nous lancions", "Certains jours sont très difficiles", "J’ai peur de perdre les pieds avec la réalité". Pour finalement se ressaisir peu avant l’élection : "Je peux m’imaginer maire étant donné que les autres partis le font."

Un documentaire brillant

Ses rivaux auront effectivement mené un combat sans pitié contre elle. L’accusant de populisme, d’inexpérience, de radicalisme. Ce qui n’aura en rien inversé sa courbe de popularité. Les Barcelonais lui donneront une vraie légitimité. Ils seront 176 000 à voter pour elle le 25 mai. Le jour de son élection, El Paìs explique sa victoire : "Contrairement à certains de ses collègues militants qui ne sont actifs que dans les bibliothèques, elle a une trajectoire constituée de réalités tangibles."

Ce brillant documentaire, couplant chronologie des faits et confessions intimes de son personnage principal, tient un rythme haletant jusqu’à la dernière minute. Pendant 1h25, bien que le dénouement soit déjà bien connu, on suit la success-story d’Ada Colau avec ses tripes.



*PAH (Plataforma de affectais por la hipoteca).