Fipa : le palmarès de la 30ème édition

L’équipe « Cachalot » a remporté le 4ème Hackathon du Smart Fipa. La compétition consiste à ébaucher un projet narratif innovant en intégrant un corpus d’archives de l’Ina et les technologies de réalité augmentée, en seulement 48 heures.



Le trio gagnant, composé du Bayonnais Roland Dargelez, de Anne Sellès et Samuel Lepoil, a trouvé l’inspiration à l’Aquarium de Biarritz pour son projet « Aquaterra ».



Le palmarès



FICTION

Fipa d’or : NW, de Saul Dibb

Meilleure inteprétation féminine : Alba Gaia Bellugi dans « Manon 20 ans », de Antoine Lacomblez et Jean-Xavier de Estrade

Meilleure interprétation masculine : Elias Anton dans « Barracuda » de Tony Ayres et Amanda Higgs

Meilleur scénario : Jack Thorne pour « National Treasure »

Meilleure musique originale : Cristobal Tapier de Veer pour « National Treasure »



SERIES

Fipa d’or : « Ramona » de Guillermo Calderon, Carmen Glorio Lopez et Patricio Pereira

Meilleure interprétation féminine : Gianina Frutera dans « Ramona » de Guillermo Calderon

Meilleure interprétation masculine : Matteo Simoni, Rik Verheye, Bart Hollanders et Stefa Aerts pour leur rôle dans « Callboys » de Jan Eelen et Youri Boone.

Meilleur scénario : Aurélien Molas, Valentine Milville et José Caltagirone pour « Crime Time - Hora de Perego »

Meilleure musique originale : Thomas Couzinier et Frédéric Kooshmanian pour « Zone blanche » de Mathieu Missoffe



DOCUMENTAIRE DE CREATION

Fipa d’or : « Tahqiq fel djenna » de Merzak Allouache

Mention spéciale : « Alcaldesa » de Pau Faus



GRAND REPORTAGE ET INVESTIGATION

Fipa d’or : « Ambulance » de Mohamed Jabaly



MUSIQUE ET SPECTACLE

Fipa d’or : « Currentzis. The Classical Rebel » de Bernhard Fleischer



SMART FIPA

Fipa d’or : « Zero Impunity » par Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies et Marion Guth.

Mais aussi...

PRIX MICHEL MITRANI : « Sve je vise jtvari koje dolaze » de Jelena Gavrilovic



PRIX TELERAMA 2017 : « Tahqiq tel djenna » de Merzak Allouache



PRIX DU PUBLIC 2017 : « Latifa, une femme dans la république » de Jarmila Buzkova



PRIX ERASMUS +

Jeune Création : « Polski » de Rubén Rojas Cuauhtémoc

Grand reportage et investigation : « Ambulance » de Mohamed Jabaly



EUROFIPA D’HONNEUR 2017 : Hanka Kastelicova (République Tchèque)