Coups de pédale contre le gaspillage alimentaire

Ce matin, Baptiste Dubanchet pédale sur la route montagneuse entre Tolosa et Pampelune. Une route avec des hauts et des bas qui l’oblige à puiser dans les réserves alimentaires qui plombent son vélo. Mais le jeune homme de 28 ans n’a pas l’intention de perdre les pédales : il est déterminé à poursuivre son périple jusqu’à New York afin de dénoncer le gaspillage alimentaire alors que des millions de personnes meurent de faim dans le monde.

Baptiste Dubanchet est parti le 6 janvier de Paris. Sur un vélo, chargé à bloc d’aliments périmés, qu’il a pu obtenir auprès de commerçants convaincus par son discours. Direction Agadir où il changera les pédales de son vélo pour celles d’un pédalo d’une longueur de 7,50 mètres, fabriqué en 2009 pour traverser l’Atlantique. Il partira alors pour un long voyage en solitaire vers New York.

Contre la DLUO

C’est ce voyage sur les flots qui constitue le cœur du projet. Sur le pédalo, des kilos de produits secs dont la DLUO sera dépassée. La DLUO, c’est la date limite d’utilisation optimale. Apposée sur les produits secs comme le riz ou les pâtes, elle indique qu’il est préférable de consommer le produit avant une certaine date.

"Mais le produit est encore consommable des années après, plaide le cycliste. Et ça, le consommateur ne le sait pas. Nous demandons à ce que cette DLUO soit abandonnée ! J’ai discuté avec des producteurs lors de mon passage au Pays Basque et ils sont parfaitement d’accord."

Le cycliste, qui s’est lancé dans ce pari fou, a en tête un second moteur que la DLUO : la lyophilisation. Un procédé qui consiste à extraire l’eau des aliments. "La lyophilisation permet de prolonger la durée de vie des autres produits telle que la viande ou les légumes" poursuit Baptiste Dubanchet. Et d’appeler les grandes surfaces à l’utiliser plutôt que jeter les produits alimentaires concernés.

Second périple

Arrivé à Pampelune, il devra refaire le plein de vivre. "Je demanderai aux commerçants de l’alimentaire qu’ils me donnent les produits invendus qu’ils vont jeter. Certains refusent, arguant que c’est interdit !" Le cycliste n’hésite par alors à visiter leurs poubelles.

A Madrid, le militant anti-gaspi a rendez-vous avec une école pour aborder la question du gaspillage alimentaire.

"Ce projet, c’est lutter contre la fatalité du système classique" reprend le cycliste qui, après un master en développement durable et quelques années en entreprise, a décidé de prendre le taureau par les cornes pour aller au bout de ses idées et militer en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire.

Il n’en est pas à son premier voyage : en 2014, il avait pédalé jusqu’à Varsovie dans le même dessein.

A New York, il reprendra son vélo pour faire un grand tour dans les rues de la Pomme. A-t-il déjà demandé un visa ? « Non, je le demanderai aux autorités portuaires. » Reste à savoir si le nouveau président des Etats-Unis le laissera poser un pied sur son territoire.