Benoît Hamon décroche 60 % des voix au Pays Basque

Ils étaient plus de 9 700 personnes à se déplacer dans les bureaux de vote du Pays Basque, hier, pour le second tour des primaires de la gauche. Dans la lignée d’une tendance nationale, la participation est en hausse. Ils n’étaient que 8 000 à voter au premier tour. Mais on reste loin de la participation record de 2011, avec 14 000 votants.



Au Pays Basque, Benoît Hamon a obtenu 60,13% des suffrages exprimés. Manuel Valls décroche un petit 40 %. Pour le bonheur des élus PS locaux. Certains ont affiché leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. La plupart s’était mobilisé pour le candidat frondeur à l’entre deux tour.

Ils attendent maintenant de lui de rassembler la gauche d’ici l'élection présidentielle, fin avril/début mai. « Il appartient désormais à Benoît Hamon de rassembler toutes les forces de gauche et écologistes autour d’un projet progressiste ambitieux et fédérateur. Sans ce rassemblement, la défaite est assurée », prévient la députée des Pyrénées-Atlantiques, Colette Capdevielle.

Lors de son discours de victoire de dimanche, Benoît Hamon a non seulement appelé au rassemblement de "tous les socialistes" mais il a aussi tendu la main aux candidats Yannick Jadot (Europe écologie-Les Verts) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise).